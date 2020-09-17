СН отменила заседание по обсуждению изменений в постановление о местных выборах

Фракция "Слуга народа" отменила сегодняшнее заседание. Парламентарии должны были обсудить проект о внесении изменений в постановление о местных выборах.

Об этом написал замглавы комитета по организации госвласти, нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина - болезнь одного из участников встречи", - отметил парламентарий.

В среду Качура анонсировал, что заседание должно состояться в четверг, 17 сентября, в 15:15.

Напомним, замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине 11 сентября украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине.

Впоследствии вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников прокомментировал эту информацию РБК-Украина, подчеркнув, что Украина ничего не обещала.