Стало відомо, коли і в яких містах пройде другий тур місцевих виборів

В Україні в ряді населених пунктів пройде повторне голосування на місцевих виборах. У деяких містах воно призначене на 15 листопада, а в деяких - на 22 листопада.
Про це повідомляє прес-служба Офісу омбудсмена.
Другий тур місцевих виборів відбудеться 15 листопада в містах:
- Кам'янець-Подільський (Хмельницька область);
- Краматорськ (Донецька область);
- Луцьк (Волинська область);
- Одеса (Одеська область);
- Суми (Сумська область);
- Українка (Київська область);
- Херсон (Херсонська область).
А 22 листопада повторне голосування пройде в містах:
- Бердянськ (Запорізька область);
- Дніпро (Дніпропетровська область);
- Дрогобич (Львівська область);
- Львів (Львівська область);
- Миколаїв (Миколаївська область);
- Нікополь (Дніпропетровська область);
- Полтава (Полтавська область);
- Рівне (Рівненська область);
- Слов'янськ (Донецька область);
- Ужгород (Закарпатська область);
- Черкаси (Черкаська область).
Зазначено, що повторне голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів. Виборцям під час проведення голосування необхідно:
- обробити руки дезінфікуючими (антисептичними) засобами;
- перебувати в респіраторі або захисній масці. Члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи;
- мінімізувати час перебування в приміщенні для голосування;
- утриматися від відвідування приміщень для голосування разом з дітьми;
- по можливості для здійснення голосування використовувати особисту ручку.
Відзначимо, в Центральній виборчій комісії заявили про фініш встановлення результатів місцевих виборів: станом на 12 листопада залишилося встановити результати в 11 радах і по 6 міським головам.
Як писало РБК-Україна, вчора Рада національної безпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.
Нагадаємо також, у середу ЦВК змінила склад Чернівецького тервиборчкому, де не могли встановити результати виборів.