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Стало відомо, коли і в яких містах пройде другий тур місцевих виборів

Автор: РБК-Україна

В Україні в ряді населених пунктів пройде повторне голосування на місцевих виборах. У деяких містах воно призначене на 15 листопада, а в деяких - на 22 листопада.

Про це повідомляє прес-служба Офісу омбудсмена.

Другий тур місцевих виборів відбудеться 15 листопада в містах:

  • Кам'янець-Подільський (Хмельницька область);
  • Краматорськ (Донецька область);
  • Луцьк (Волинська область);
  • Одеса (Одеська область);
  • Суми (Сумська область);
  • Українка (Київська область);
  • Херсон (Херсонська область).

А 22 листопада повторне голосування пройде в містах:

  • Бердянськ (Запорізька область);
  • Дніпро (Дніпропетровська область);
  • Дрогобич (Львівська область);
  • Львів (Львівська область);
  • Миколаїв (Миколаївська область);
  • Нікополь (Дніпропетровська область);
  • Полтава (Полтавська область);
  • Рівне (Рівненська область);
  • Слов'янськ (Донецька область);
  • Ужгород (Закарпатська область);
  • Черкаси (Черкаська область).

Зазначено, що повторне голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів. Виборцям під час проведення голосування необхідно:

  • обробити руки дезінфікуючими (антисептичними) засобами;
  • перебувати в респіраторі або захисній масці. Члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи;
  • мінімізувати час перебування в приміщенні для голосування;
  • утриматися від відвідування приміщень для голосування разом з дітьми;
  • по можливості для здійснення голосування використовувати особисту ручку.

Відзначимо, в Центральній виборчій комісії заявили про фініш встановлення результатів місцевих виборів: станом на 12 листопада залишилося встановити результати в 11 радах і по 6 міським головам.

Як писало РБК-Україна, вчора Рада національної безпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.

Нагадаємо також, у середу ЦВК змінила склад Чернівецького тервиборчкому, де не могли встановити результати виборів.

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