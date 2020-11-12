Стало известно, когда и в каких городах пройдет второй тур местных выборов

В Украине в ряде населенных пунктов пройдет повторное голосование на местных выборах. В некоторых городах оно назначено на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.
Второй тур местных выборов состоится 15 ноября в городах:
- Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
- Краматорск (Донецкая область);
- Луцк (Волынская область);
- Одесса (Одесская область);
- Сумы (Сумская область);
- Украинка (Киевская область);
- Херсон (Херсонская область).
А 22 ноября повторное голосование пройдет в городах:
- Бердянск (Запорожская область);
- Днепр (Днепропетровская область);
- Дрогобыч (Львовская область);
- Львов (Львовская область);
- Николаев (Николаевская область);
- Никополь (Днепропетровская область);
- Полтава (Полтавская область);
- Ровно (Ровенская область);
- Славянск (Донецкая область);
- Ужгород (Закарпатская область);
- Черкассы (Черкасская область).
Указано, что повторное голосование должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мероприятий. Избирателям во время проведения голосования необходимо:
- обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;
- находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;
- минимизировать время пребывания в помещении для голосования;
- воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;
- по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.
Отметим, в Центральной избирательной комиссии заявили о финише установления результатов местных выборов: по состоянию на 12 ноября осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским главам.
Как писало РБК-Украина, вчера Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.
Напомним также, в среду ЦИК изменил состав Черновицкого теризбиркома, где не могли установить результаты выборов.