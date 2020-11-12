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Стало известно, когда и в каких городах пройдет второй тур местных выборов

Автор: РБК-Украина

В Украине в ряде населенных пунктов пройдет повторное голосование на местных выборах. В некоторых городах оно назначено на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

Второй тур местных выборов состоится 15 ноября в городах:

  • Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
  • Краматорск (Донецкая область);
  • Луцк (Волынская область);
  • Одесса (Одесская область);
  • Сумы (Сумская область);
  • Украинка (Киевская область);
  • Херсон (Херсонская область).

А 22 ноября повторное голосование пройдет в городах:

  • Бердянск (Запорожская область);
  • Днепр (Днепропетровская область);
  • Дрогобыч (Львовская область);
  • Львов (Львовская область);
  • Николаев (Николаевская область);
  • Никополь (Днепропетровская область);
  • Полтава (Полтавская область);
  • Ровно (Ровенская область);
  • Славянск (Донецкая область);
  • Ужгород (Закарпатская область);
  • Черкассы (Черкасская область).

Указано, что повторное голосование должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мероприятий. Избирателям во время проведения голосования необходимо:

  • обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;
  • находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;
  • минимизировать время пребывания в помещении для голосования;
  • воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;
  • по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.

Отметим, в Центральной избирательной комиссии заявили о финише установления результатов местных выборов: по состоянию на 12 ноября осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским главам.

Как писало РБК-Украина, вчера Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.

Напомним также, в среду ЦИК изменил состав Черновицкого теризбиркома, где не могли установить результаты выборов.

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