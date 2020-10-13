ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стефанчук: опитування на виборах - це пробник референдуму

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 жовтня 2020 14:24
Стефанчук: опитування на виборах - це пробник референдуму Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму. Він не виключив, що деякі питання з опитування можуть потім винести і на референдум.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Всеукраїнське опитування - це пробник референдуму для того, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливі, і яка позиція з цих питань. Я не виключаю, що деякі з цих питань, які будуть обговорені, надалі можуть бути ініційовані у порядку референдуму", - зазначив замглави парламенту.

Стефанчук також прокоментував законність проведення такого опитування паралельно з місцевими виборами.

"Це не є законодавчо визначена процедура (опитування, - ред.), це добра ініціатива з тим, щоб вперше держава почала слухати думку своїх громадян, і щоб громадяни визначали, що для них є важливим", - заявив він.

Віце-спікер ВР додав, що пізніше глава держави назве питання, які будуть фігурувати в опитуванні.

"Ці питання вже визначені. Цьому передувала кропітка соціологічна робота... Я знаю усі (питання, - ред.)... Ці питання повідомить тільки президент, невелика кількість людей їх знає, але повідомить тільки президент", - розповів Стефанчук.

Інформоване джерело повідомило РБК-Україна, що однією з тем всеукраїнського опитування 25 жовтня може стати легалізація медичного канабісу. Це нібито має заманити молодь на голосування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший пункт, який винесуть на всеукраїнське опитування, можуть оголосити вже сьогодні.

Так, у своєму відеозверненні Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 референдум Руслан Стефанчук Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум