У Сумах відбудеться другий тур на виборах мера

В Сумах відбудеться другий тур на виборах мера. У ньому зійдуться чинний мер Олександр Лисенко та кандидат від "Євросолідарності" Вадим Акпєров.

Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому.

Лисенко, який представляє "Батьківщину", набрав 44,2% або 28877 голосів, Акпєров - 14,71% або 9609 голосів.

Другий тур виборів у місті відбудеться 15 листопада. Цю дату оголосив міський виборчком.

Нагадаємо, сьогодні другий тур мерських виборів оголосили в Ужгороді та Рівному.

Також раніше другий тур виборів мера оголосили у Львові та Луцьку. У Кропивницькому і Маріуполі мера вибрали в один тур.

Крім цього, скандальна колишня міський голова Слов'янська Неля Штепа посіла третє місце на виборах мера, вона не потрапляє в другий тур. У той же час "Партія миру і розвитку", першим номером якої була Штепа, проходить в міську раду.