RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Сумах відбудеться другий тур на виборах мера

Автор: Роман Тверденко

В Сумах відбудеться другий тур на виборах мера. У ньому зійдуться чинний мер Олександр Лисенко та кандидат від "Євросолідарності" Вадим Акпєров.

Популярні новини

Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому.

Лисенко, який представляє "Батьківщину", набрав 44,2% або 28877 голосів, Акпєров - 14,71% або 9609 голосів.

Другий тур виборів у місті відбудеться 15 листопада. Цю дату оголосив міський виборчком.

Нагадаємо, сьогодні другий тур мерських виборів оголосили в Ужгороді та Рівному.

Також раніше другий тур виборів мера оголосили у Львові та Луцьку. У Кропивницькому і Маріуполі мера вибрали в один тур.

Крім цього, скандальна колишня міський голова Слов'янська Неля Штепа посіла третє місце на виборах мера, вона не потрапляє в другий тур. У той же час "Партія миру і розвитку", першим номером якої була Штепа, проходить в міську раду.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори