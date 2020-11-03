В Сумах пройдет второй тур на выборах мэра

В Сумах состоится второй тур на выборах мэра. В нем сойдутся действующий мэр Александр Лысенко и кандидат от "Евросолидарности" Вадим Акперов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

Лысенко, представляющий "Батькивщину", набрал 44,2% или 28877 голосов, Акперов - 14,71% или 9609 голосов.

Второй тур выборов в городе состоится 15 ноября. Эту дату объявил городской избирком.

Напомним, сегодня второй тур мэрских выборов объявили в Ужгороде и Ровно.

Также ранее второй тур выборов мэра объявили во Львове и Луцке. В Кропивницком и Мариуполе мэра выбрали в один тур.

Кроме этого, скандальная бывшая городской голова Славянска Неля Штепа заняла третье место на выборах мэра, она не попадает во второй тур. В то же время "Партия мира и развития", первым номером которой была Штепа, проходит в городской совет.