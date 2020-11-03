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В Ужгороде и Ровно объявили второй тур выборов мэра

Новина українською → Украина, Вторник 03 ноября 2020 19:19
В Ужгороде и Ровно объявили второй тур выборов мэра Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Ужгороде и Ровно состоится второй тур на выборах мэра. В Ужгороде также объявили результаты выборов в горсовет.

Об этом сообщает ОПОРА.

В Ровно во второй тур вышли кандидат от партии "Ровно вместе" Виктор Шакирзян (12411 голосов) и от "Евросолидарности" Александр Третяк (10591). Голосование состоится 22 ноября.

В Ужгороде за должность мэра во втором туре поборются действующий городской глава Богдан Андриив (6485 голосов) и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей (5309 голосов). Там голосование также пройдет 22 ноября.

В Ужгородский горсовет прошли шесть партий - "Батькивщина" (12,56% голосов), "Слуга народа" (11,52%), "Родное Закарпатье" (8,33%), "ОПЗЖ" (8,24%), "Евросолидарность" (8,05%) и "Партия твоего города" (7,47%).

Напомним, ранее второй тур выборов мэра объявили во Львове и Луцке. В Кропивницком и Мариуполе мэра выбрали в один тур.

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