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ЦВК акредитувала 127 офіційних спостерігачів на місцевих виборах

Автор: Юлія Струк

Центральна виборча комісія у четвер акредитувала 127 офіційних спостерігачів на місцевих виборах. У тому числі акредитовані 14 спостерігачів від трьох іноземних держав.

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Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Комісія сьогодні розглянула відповідні звернення від двох іноземних держав та міжнародної організації. За підсумками Центрвиборчком акредитував 8 офіційних спостерігачів на місцевих виборах: 2 - від Словаччини, 4 - від Казахстану і 2 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі.

"Таким чином на місцевих виборах акредитовано 127 офіційних спостерігачів: 14 - від трьох іноземних держав і 113 - від п'яти міжнародних організацій", - розповіли в ЦВК.

Крім того, комісія акредитувала ще 2 офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр" на довиборах до Верховної ради в одномандатному виборчому окрузі № 208.

Нагадаємо, з початку виборчої кампанії місцевих виборів в Україні поліція почала 142 кримінальні справи за фактом порушення виборчого процесу, з них 8 були відкриті за минулу добу.

Як писало РБК-Україна, на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, третина українців (31%) готові підтримати діючих мерів.

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