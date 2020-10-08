ЦВК акредитувала понад 200 іноземних спостерігачів на виборах

Сьогодні, 8 жовтня, було акредитовано 78 іноземних спостерігачів на місцевих виборах в Україні. Загалом вже зареєстрували 205 офіційних іноземних спостерігачів.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії (ЦВК).

На сьогоднішньому засіданні Центрвиборчком надав акредитацію 25 спостерігачам від громадської спілки "Міжнародне співтовариство з прав людини" та 53 - від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів.

Загалом Комісія зареєструвала 14 спостерігачів від трьох іноземних держав та 191 спостерігача від шести міжнародних організацій.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Цього ж дня пройдуть довибори до Верховної ради по 208 округу в Чернігівській області.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня ЦВК акредитувала 127 офіційних іноземних спостерігачів на місцевих виборах.

Крім того, Центрвиборчком затвердив форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування та результати місцевих виборів.

Додамо, сьогодні було опубліковано свіжий рейтинг політичних партій.