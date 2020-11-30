ЦВК назвала підсумкову явку на виборах мера Чернівців

Підсумкова явка у другому турі виборів мера Чернівців склала 22,65%. Даний показник дещо нижчий, ніж у першому турі 25 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

Повідомляється, що явка виборців на момент закінчення голосування в Чернівцях становила 22,65% від загальної кількості, включених у виборчі списки.

"Для порівняння: явка виборців в день голосування на виборах Чернівецького міського голови 25 жовтня 2020 склала 29,5%, а в цілому по Україні - 36,88%", - йдеться в повідомленні.

Результати голосування у Чернівцях мають бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними екзит-полу "Інституту соціології Маковецького" і "PGR consulting group", на виборах у Чернівцях лідирує Роман Климчук з близько 60 голосів. Його опонент Віталій Михайлішин набирає трохи більше 40%.

Вчора під час виборів у Чернівцях поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень, які допустили члени виборчих комісій.