RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЦВК уточнила дані щодо явки на місцевих виборах

Автор: РБК-Україна

У Центральній виборчій комісії уточнили явку виборців на місцевих виборах 25 жовтня. Станом на 22:00 за підсумками обробки 98,65% інформації від територіальних виборчих комісій вона становить 36,98%.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК на своїй сторінці у Facebook.

"Активність виборців на 22:00 - 36,98%. Отримано і опрацьовано 98,65% інформації від ТВК про явку виборців", - сказано у повідомленні.

Популярні новини

Найвищий показник у Тернопільській області - 44,81%, а найнижчий - 31,67% у Донецькій.

Відзначимо, раніше голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що за результатами обробки 97% інформації від ТВК явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня попередньо становить 37%. При цьому станом на 13:00 явка виборців становила 16%.

Як писало РБК-Україна, громадянська мережа ОПОРА повідомляла, що явка на місцевих виборах станом на 16:00 становить 27%. У такий же час на виборах 2015 року явка перевищувала 36%.

Також повідомлялося, що явка на нинішніх місцевих виборах в Україні може скласти менш як 50% виборців. Глава ОПОРИ Ольга Айвазовська висловлювала сумнів, що явка на місцевих виборах буде високою.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Центральна виборча комісіяявкаМісцеві вибори