ЦВК пояснила затримку даних щодо явки на місцевих виборах

Центральна виборча комісія (ЦВК) не уповноважена отримувати оперативну інформацію про явку виборців на місцевих виборах упродовж дня голосування. Остаточну офіційну інформацію ЦВК зможе оприлюднити лише закінчення голосування.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як зазначається в повідомлені, міські, районні в місті, сільські, селищні виборчі комісії передають дані щодо явки на момент закінчення голосування (20 годину) відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшої передачі цієї інформації до ЦВК.

"Інформаційно-аналітична система "Вибори", яка теоретично могла б автоматично передавати всі дані відразу до Комісії, поки що не розгорнута до рівня ТВК. У зв'язку з обмеженням фінансування, спричиненого пандемією COVID-19, на ці цілі не було виділено відповідних коштів", - йдеться в повідомленні.

Проте з метою належного інформаційного забезпечення місцевих виборів з власної ініціативи ЦВК інформацію про явку виборців відповідні працівники Секретаріату Комісії збирають будь-якими засобами зв'язку, зокрема телефоном, або електронною поштою. "Водночас процес опрацювання та оприлюднення таких даних вимагає тривалого часу. До того ж такі відомості є фрагментарними та попередніми", - зазначили в ЦВК.

Остаточну офіційну інформацію щодо кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях на момент закінчення голосування, ЦВК зможе оприлюднити лише після її надходження до комісії від органів ведення Державного реєстру виборців та подальшого опрацювання і узагальнення.

Відзначимо, раніше Центральна виборча комісія оприлюднила дані про явку на місцевих виборах станом на 13:00. У середньому по країні явка становила 17,3%, в Києві - 16,2%.

Нагадаємо, на місцевих виборах, які проходять в Україні 25 жовтня, зареєстровано 227 943 кандидатів. Вони претендують на 25 852 місць у радах, де проводяться вибори за пропорційною виборчою системою.