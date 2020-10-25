RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У ЦВК розповіли, коли порахують результати виборів

Автор: РБК-Україна

Остаточні результати місцевих виборів зможуть порахувати за три - п'ять днів. Також можуть уточнюватися цифри щодо явки виборців.

Про це заявив заступник глави Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми сподіваємося, що протягом трьох-п'яти днів у більшості територіальних громад результати виборів будуть встановлені. Безумовно, буде судове випробування результатів виборів, а на окремі територіальні громади чекає повторне голосування на виборах міських голів", - сказав він.

При цьому він зазначив, що від того, наскільки швидко ЦВК зможе підрахувати результати виборів, залежать приблизні терміни проведення других турів в ОТО, в яких кандидат у мери не набрав більше ніж 50 %.

Популярні новини

Водночас глава ЦВК Олег Діденко під час брифінгу повідомив, що порушення на виборах не носили масового системного характеру.

"Вони не вплинули суттєво на хід голосування. Сподіваємося надалі не вплинуть на результати виборів", - повідомив він.

Нагадаємо, за останніми даними, явка виборців на місцевих виборах склала 36,98%.

Крім того, явка на цьогорічних місцевих виборах в Україні може скласти менш як 50% виборців. Глава ОПОРИ Ольга Айвазовська висловила сумнів, що явка на місцевих виборах буде високою.

Додамо, що громадянська мережа ОПОРА повідомляла, що явка на місцевих виборах станом на 20:00 становить 35,94%. В такий же час на виборах 2015 року явка перевищувала 46%.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Центральна виборча комісіявыборы