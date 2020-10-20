ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківського облвиборчкому

Новость на русском → Івано-Франківськ, Вівторок 20 жовтня 2020 19:27
ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківського облвиборчкому Фото: Центрвиборчком (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Центрвиборчком затвердив новий склад Івано-Франківської обласної виборчої комісії. Колишній склад був звільнений в понеділок з-за порушень.

Про це повідомляє сайт ЦВК.

Новий склад сформовано на підставі поданих партіями заявок з 14 осіб.

Повноваження попереднього складу тервиборчкому були достроково припинені. Комісія не виготовила у встановлений законом строк інформаційні плакати та буклети з інформацією про партії-учасниці виборів в облраду. Ці ж плакати та буклети не були виготовлені і на момент засідання ЦВК з цього питання.

Новий ТВК повинен найближчим часом виправити ситуацію і виготовити інформаційні матеріали.

Сьогодні повідомлялося, що у Львівській області поліція відкрила справу за фактом масової зміни місця голосування. Правоохоронці виявили, що деякі українці масово змінюють місце голосування, вибираючи виборчу дільницю у селищі Східниця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Коронавірус, Донбас та аудит держави: про що говорив Зеленський в Раді
РБК-Українаінформаційне агентство Коронавірус, Донбас та аудит держави: про що говорив Зеленський в Раді