ЦВК вдруге за добу змінила голову виборчкому Одеси

Центральна виборча комісія (ЦВК) України вдруге за добу змінила голосву територіально-виборчої комісії Одеси. Головою знову призначено Ніну Чернишенко.

Про це йдеться в постанові, опублікованій на сайті ЦИК.

Повідомляється, що ЦВК достроково припинила повноваження голови комісії Наталії Сіволапенко від політичної партії "Солідарність жінок України" і призначила Ніну Чернишенко (від цієї партії). Примітно, що вчора Центрвиборчком змінив Чернишенко на Сіволапенко.

Крім того, сьогодні в Одеському виборчкомі замінили члена комісії від політичної партії "Пропозиція".

Нагадаємо, у другому турі виборів мера Одеси змагаються чинний міський голова Геннадій Труханов і народний депутат Микола Скорик. Труханов з 38,35% лідирував за підсумками голосування 25 жовтня, що не дозволило йому переобратися в першому турі.

За даними громадянської мережі ОПОРА, явка в другому турі виборів мерів в середньому нижче майже на 10% ніж у першому. При цьому сьогоднішні вибори супроводжуються порушеннями виборчого законодавства.