ЦИК второй раз за сутки сменил главу избиркома Одессы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины второй раз за сутки сменила главу территориально избирательной комиссии Одессы. Главой снова назначена Нина Чернышенко.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте ЦИК.

Сообщается, что ЦИК досрочно прекратил полномочия главы комиссии Натальи Сиволапенко от политической партии "Солидарность женщин Украины" и назначил Нину Чернышенко (от этой же партии). Примечательно, что вчера Центризбирком сменил Чернышенко на Сиволапенко.

Кроме того, сегодня в Одесском избиркоме заменили члена комиссии от политической партии "Пропозиция".

Напомним, во втором туре выборов мэра Одессы соревнуются действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат Николай Скорик. Труханов с 38,35% лидировал по итогам голосования 25 октября, что не позволило ему переизбраться в первом туре.

По данным гражданской сети ОПОРА, явка во втором туре выборов мэров в среднем ниже почти на 10% чем в первом. При этом сегодняшние выборы сопровождаются нарушениями избирательного законодательства.