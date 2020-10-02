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Загрози життю Кернеса немає, - міськрада

Автор: Игорь Литвиненко

Загрози життєдіяльності і працездатності мера Харкова Геннадія Кернеса немає. Інформацію про нібито смерть Кернеса в Харківській міськраді назвали фейком.

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Про це йдеться в заяві міськради.

Кернес продовжує проходити лікування від коронавірусу в берлінській клініці "Шаріте". При цьому лікарі забороняють використовувати будь-які гаджети в палаті мера Харкова, що пояснює відсутність відеозвернень з боку Кернеса.

"Життєдіяльності і працездатності міського голови Геннадія Кернеса загрози немає. Хвиля чуток про його нібито смерті, яка накрила вчора ввечері харківські пабліки і соцмережі, - не більше, ніж фейк", - повідомили в міськраді.

Нагадаємо, офіційно інформацію про захворювання Кернеса коронавірусом підтвердили 15 вересня. Пізніше стало відомо, що мер Харкова був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні.

Минулого тижня німецькі медики повідомили, що стан здоров'я Кернеса поліпшується кожен день і що він повинен повністю відновитися.

Попри проходження лікування від коронавірусу Кернеса висунули в мери Харкова. Він був офіційно зареєстрований в якості кандидата територіальною виборчою комісією Харкова минулого тижня.

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