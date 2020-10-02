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Угрозы жизни Кернеса нет, - горсовет

Автор: Игорь Литвиненко

Угрозы жизнедеятельности и работоспособности мэра Харькова Геннадия Кернеса нет. Информацию о якобы смерти Кернеса в Харьковском горсовете назвали фейком.

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Об этом говорится в заявлении горсовета.

Кернес продолжает проходить лечение от коронавируса в берлинской клинике "Шарите". При этом врачи запрещают использовать какие-либо гаджеты в палате мэра Харькова, что объясняет отсутствие видеообращений со стороны Кернеса.

"Жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблики и соцсети, - не более, чем фейк", - сообщили в горсовете.

Напомним, официально информацию о заболевании Кернеса коронавирусом подтвердили 15 сентября. Позже стало известно, что мэр Харькова был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине.

На прошлой неделе немецкие медики сообщили, что состояние здоровья Кернеса улучшается каждый день и что он должен полностью восстановиться.

Несмотря на прохождение лечения от коронавируса Кернеса выдвинули в мэры Харькова. Он был официально зарегистрирован в качестве кандидата территориальной избирательной комиссией Харькова на прошлой неделе.

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