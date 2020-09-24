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Медики сообщили о состоянии Кернеса: прогрессирует каждый день

Новина українською → Берлин, Четверг 24 сентября 2020 13:50
Медики сообщили о состоянии Кернеса: прогрессирует каждый день Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Врачи берлинской клиники "Шарите" сообщили о состоянии здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который там проходит лечение от коронавируса. Медики отметили, что состояние Кернеса улучшается каждый день.

Об этом в Telegram сообщил друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

Он обнародовал медицинское заключение директора клиники "Шарите" Норберта Сутторпа.

"Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление", - говорится в заключении.

Медики сообщили о состоянии Кернеса: прогрессирует каждый день

Напомним, Геннадий Кернес находился на больничном с 10 сентября. Позже в СМИ появилась информация, что он впал в кому. В горсовете Харькова эту информацию опровергли, однако подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. Он был экстренно доставлен в клинику "Шарите" в Берлине.

Также сообщалось, что партия "Блок Кернеса" выдвинула его кандидатом в мэры Харькова. По состоянию на 13:45 24 сентября не было официальной информации о том, что Кернес был зарегистрирован кандидатов.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня последний день, когда кандидаты могут подать документы для регистрации на местные выборы.

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