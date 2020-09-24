Медики повідомили про стан Кернеса: прогресує кожен день
Лікарі берлінської клініки "Шаріте" повідомили про стан здоров'я мера Харкова Геннадія Кернеса, який там проходить лікування від коронавірусу. Медики відзначили, що стан Кернеса поліпшується кожен день.
Про це у Telegram повідомив один Кернеса, бізнесмен Павло Фукс.
Він оприлюднив медичний висновок директора клініки "Шаріте" Норберта Сутторпа.
"Геннадій Кернес з Харкова (Україна) знаходиться у нас на лікуванні. Він прогресує кожен день, і ми сподіваємося на його повне одужання", - йдеться у висновку.
Нагадаємо, Геннадій Кернес перебував на лікарняному з 10 вересня. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що він впав у кому. У міськраді Харкова цю інформацію спростували, однак підтвердили, що Кернес захворів коронавірусом. Він був екстрено доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні.
Також повідомлялося, що партія "Блок Кернеса" висунула його кандидатом у мери Харкова. Станом на 13:45 24 вересня не було офіційної інформації про те, що Кернес був зареєстрований кандидатом.
Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні останній день, коли кандидати можуть подати документи для реєстрації на місцеві вибори.