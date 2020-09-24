ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Медики повідомили про стан Кернеса: прогресує кожен день

Новость на русском → Берлін, Четвер 24 вересня 2020 13:50
Медики повідомили про стан Кернеса: прогресує кожен день Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Лікарі берлінської клініки "Шаріте" повідомили про стан здоров'я мера Харкова Геннадія Кернеса, який там проходить лікування від коронавірусу. Медики відзначили, що стан Кернеса поліпшується кожен день.

Про це у Telegram повідомив один Кернеса, бізнесмен Павло Фукс.

Він оприлюднив медичний висновок директора клініки "Шаріте" Норберта Сутторпа.

"Геннадій Кернес з Харкова (Україна) знаходиться у нас на лікуванні. Він прогресує кожен день, і ми сподіваємося на його повне одужання", - йдеться у висновку.

Медики повідомили про стан Кернеса: прогресує кожен день

Нагадаємо, Геннадій Кернес перебував на лікарняному з 10 вересня. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що він впав у кому. У міськраді Харкова цю інформацію спростували, однак підтвердили, що Кернес захворів коронавірусом. Він був екстрено доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні.

Також повідомлялося, що партія "Блок Кернеса" висунула його кандидатом у мери Харкова. Станом на 13:45 24 вересня не було офіційної інформації про те, що Кернес був зареєстрований кандидатом.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні останній день, коли кандидати можуть подати документи для реєстрації на місцеві вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Генадій Кернес лечение врачи
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
У Білорусі почалися протести на тлі інавгурації Лукашенка: що відбувається зараз
РБК-Українаінформаційне агентство У Білорусі почалися протести на тлі інавгурації Лукашенка: що відбувається зараз