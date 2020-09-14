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Україна через вибори дозволила в'їзд ще одній категорії іноземців

Новость на русском → Київ, Понеділок 14 вересня 2020 15:19
Україна через вибори дозволила в'їзд ще одній категорії іноземців Фото: українська кордон (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

Через місцеві вибори Кабінет міністрів України дозволив в'їзд ще одній категорії іноземців. Зокрема, до країни зможуть потрапити офіційні спостерігачі.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що на сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів доповнили перелік осіб, яким дозволяється в'їзд на територію України на час дії карантину. Кордони відкриють для офіційних спостерігачів з інших країн та міжнародних організацій на час виборчого процесу місцевих виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін заборонив транзит іноземців через Україну і змінив правила в'їзду. Зокрема, розширили перелік родичів українських громадян, які можуть потрапити до країни, а що стосується студентів, то будуть пускати тільки тих, хто вчиться у вишах України.

Зазначимо, Україна з 28 серпня закрила в'їзд для іноземців до кінця вересня. В той же час було представлено вичерпний перелік категорій іноземних громадян, які все-таки можуть потрапити до країни.

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