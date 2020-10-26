Україна заборонила в'їзд двом чиновникам Угорщини через агітацію на Закарпатті

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини. Причиною такого рішення стала незаконна агітація на Закарпатті в ході місцевих виборів.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Уже заборонено в'їзд в Україну двом угорським високопоставленим особам, які в ході цієї виборчої кампанії вдавалися до прямої агітації в Закарпатській області", - заявив він.

За словами міністра, один з тих, хто потрапив під заборону - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини.

При цьому Кулеба додав, що МЗС ініціював введення заборони на в'їзд в Україну ще кільком громадянам Угорщини, які активно втручалися у внутрішні справи України в ході виборчої кампанії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в неділю закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу "Партія угорців України".

Раніше в МЗС України заявили про неодноразові ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область. Відомство попросило дати правову оцінку цьому.

Крім того, МЗС вручив ноту протесту послові Угорщини у зв'язку з незаконною агітацією на Закарпатті.