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Украина запретила въезд двум чиновникам Венгрии из-за агитации на Закарпатье

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии. Причиной такого решения стала незаконная агитация на Закарпатье в ходе местных выборов.

Об этом Кулеба заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области", - заявил он.

По словам министра, один из попавших под запрет - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии.

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При этом Кулеба добавил, что МИД инициировал введение запрета на въезд в Украину еще нескольким гражданам Венгрии, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины в ходе избирательной кампании.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу "Партия венгров Украины".

Ранее в МИД Украины заявили о неоднократных признаках политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область. Ведомство попросило дать правовую оценку этому.

Кроме того, МИД вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией на Закарпатье.

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Новости Украины ЗакарпатьеДмитрий КулебаагитацияМестные выборы