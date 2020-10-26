МИД вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с агитацией на Закарпатье

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией венгерских официальных лиц за одну из партий на Закарпатье. Призывы голосовать за партию венгров - "Общество венгерской культуры Закарпатья" звучали и в день местных выборов.

Об этом сообщает сайт МИД.

Руководство министерства сообщило послу Иштвану Ийдярто, что недопустимо призывать голосовать за одну из партий чиновникам Венгрии, особенно в день выборов.

МИД вновь призвал венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье на своей странице в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу "Партия венгров Украины".

Ранее МИД Украины заявил о неоднократных признаках политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область. Ведомство попросило дать правовую оценку этому.

По экзит-полу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера, на выборах в мэры Ужгорода лидирует Богдан Андреев, за которого проголосовало 23,84% избирателей.

"Партия венгров Украины" имеет шанс пройти в ужгородский горсовет - у них 5,35% голосов, согласно экзит-полу.