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Выборы в Ужгороде: обнародованы результаты экзит-пола

Новина українською → Ужгород, Воскресенье 25 октября 2020 22:19
Выборы в Ужгороде: обнародованы результаты экзит-пола Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 25 октября, опубликовали результаты экзит-пола на выборах мэра Ужгорода. Лидирует Богдан Андреев, за которого проголосовало 23,84% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера". Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

Второе место занял Виктор Щадей с 22,73% голосов, третье место - самовыдвиженец Сергей Ратушняк - 14,73%.

Выборы в Ужгороде: обнародованы результаты экзит-пола

По результатам экзит-пола, лидируют партии "Слуга народа" (18,91%), ВО "Батькивщина" (12,21%), "Рідне Закарпаття" (8,87%).

Выборы в Ужгороде: обнародованы результаты экзит-пола

На должность главы городского совета баллотируются:

  • Богдан Андреев - действующий мэр Ужгорода
  • Виктор Щадей - "Слуга народа"
  • Сергей Ратушняк - самовыдвиженец и бывший городской глава Ужгорода
  • Виктор Петров - "Команда Андрея Балоги"
  • Павел Чучка - "Голос"
  • Андрей Погорелов - "ОПЗЖ"
  • Николай Пастухов – "Пропозиция"
  • Виктория Слюсаренко - "Идея нации",
  • Михаил Чурило - "Патриот"

Напомним, наблюдатели ОПОРЫ не зафиксировали грубых нарушений во время голосования.

Отметим, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствовали о том, что пандемия коронавируса может снизить явку на местных выборах.

Напомним, в Центризбиркоме назвали эти местные выборы одними из самых сложных в истории.

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