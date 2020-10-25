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В Україні не відкрилися 4 виборчі дільниці, - МВС

Автор: Максим Зайченко

У неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Не відкрилися 4 виборчі дільниці.

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Про це на брифінгу сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Він зазначив, що не відкрилися і станом на 10:00 чотири дільниці, а відкрилися з запізненням - 65.

З початку голосування в поліцію надійшло 383 заяви про порушення, вже відкрито 6 кримінальних проваджень та складено 3 адміністративних протоколи.

Нагадаємо, поліція також зафіксувала "каруселі" на виборах у Києві та двох областях.

Також РБК-Україна писало, що ОПОРА фіксує перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Крім того, 24 жовтня, коли в Україні було оголошено "день тиші" перед місцевими виборами, правоохоронці відкрила 48 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства.

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