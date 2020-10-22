В Україні відкрили вже більше 500 кримінальних справ через порушення на виборах

В Україні поліція відкрила вже 508 кримінальних справ у зв'язку з порушеннями на місцевих виборах. За добу відкрито ще 33 кримінальні справи.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Найбільше кримінальних справ відкрито в Києві (69) та Київської області (55). Найменше - у Волинській області (1). При цьому 107 справ пов'язані з підкупом виборців. У рамках 21 справи повідомлено про підозру 32 фігурантам.

"Всього внесено відомості про 508 кримінальних правопорушень: 251 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 257 - пов'язаних з виборчим процесом", - повідомили в МВС.

Крім цього складено 1496 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

У цілому з початку виборчої кампанії в поліцію надійшло 6580 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кіровоградській області відкрили справу через те, що понад 200 особам незаконно змінили виборчу адресу.

Також повідомлялося, що в Одеській області здійснили замах на кандидата в депутати місцевої ради. За даним фактом поліція відкрила справу.