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У Вінницькій області повідомили про мінування виборчої дільниці

Автор: Игорь Литвиненко

У Вінницькій області повідомили про мінування виборчої дільниці в селищі Тиврів. На місце прибула поліція.

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Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі ОПОРА.

Інцидент стався на ділянці №051046 за адресою вулиця Тиверська, 49. Всіх, хто перебував на ділянці, попросили покинути приміщення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці вже відкрили 6 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства в день голосування. Також було складено два адміністративні протоколи.

Також повідомлялося, що в Києві, а також Дніпропетровській і Одеській областях поліція зафіксувала "каруселі" на виборах.

Крім цього в МВС заявили, що в Україні не відкрилися чотири виборчі дільниці. Ще 65 дільниць відкрилися з запізненням.

Відзначимо, вранці спостерігачі ОПОРИ почали фіксувати перші порушення на місцевих виборах. Серед найпоширеніших - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

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