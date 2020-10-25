У Вінницькій області повідомили про мінування виборчої дільниці в селищі Тиврів. На місце прибула поліція.

Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі ОПОРА.

Інцидент стався на ділянці №051046 за адресою вулиця Тиверська, 49. Всіх, хто перебував на ділянці, попросили покинути приміщення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці вже відкрили 6 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства в день голосування. Також було складено два адміністративні протоколи.

Також повідомлялося, що в Києві, а також Дніпропетровській і Одеській областях поліція зафіксувала "каруселі" на виборах.

Крім цього в МВС заявили, що в Україні не відкрилися чотири виборчі дільниці. Ще 65 дільниць відкрилися з запізненням.

Відзначимо, вранці спостерігачі ОПОРИ почали фіксувати перші порушення на місцевих виборах. Серед найпоширеніших - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.