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В Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка

Автор: Игорь Литвиненко

В Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка в поселке Тывров. На место прибыла полиция.

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Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Инцидент произошел на участке №051046 по адресу улица Тиверская, 49. Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правоохранители уже открыли 6 уголовных дел из-за нарушений избирательного законодательства в день голосования. Также были составлены два административных протокола. Всего поступило 383 сообщений о возможных нарушениях.

Также сообщалось, что в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях полиция зафиксировала "карусели" на выборах.

Кроме этого в МВД заявили, что в Украине не открылись четыре избирательных участка. Еще 65 участков открылись с опозданием.

Отметим, утром наблюдатели ОПОРЫ начали фиксировать первые нарушения на местных выборах. Среди самых распространенных - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

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