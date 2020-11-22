Явка у другому турі виборів в 11 містах склала майже 30%, - ЦВК

Територіальні виборчі комісії почали встановлювати результати голосування в 11 містах України, де сьогодні відбувся другий тур виборів мера. Явка виборців на момент закінчення голосування склала 29,53%.
Про це повідомляє Центральна виборча комісія.
Найбільша явка виборців зафіксована у Бердянську (39,23%), Львові (38,94%) та Дрогобичі (30,21%). У решті міст, за даними ЦВК, явка на 20:00 склала:
Зазначається, що 25 жовтня загальна явка на місцевих виборах в Україні склала 36,88%.
Нагадаємо, дані громадянської мережі ОПОРА свідчили про те, що явка виборців в другому турі виборів мерів 11 міст склала 29,3%. Похибка становить 1,4%.
Також РБК-Україна писало, що у другому турі місцевих виборів поліція зареєструвала понад 400 повідомлень про порушення. Склали 10 протоколів та порушили 11 справ.