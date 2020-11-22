Явка во втором туре выборов в 11 городах составила почти 30%, - ЦИК

Территориальные избирательные комиссии начали устанавливать результаты голосования в 11 городах Украины, где сегодня состоялся второй тур выборов мэра. Явка избирателей на момент окончания голосования составила 29,53%.
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
Самая большая явка избирателей зафиксирована в Бердянске (39,23%), Львове (38,94%) и Дрогобыче (30,21%). В остальных городах, по данным ЦИК, явка на 20:00 составила:
Отмечается, что 25 октября, общая явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.
Напомним, данные гражданской сети ОПОРА свидетельствовали о том, что явка избирателей во втором туре выборов мэров 11 городов составила 29,3%. Погрешность составляет 1,4%.
Также РБК-Украина писало, что во втором туре местных выборов полиция зарегистрировала более 400 сообщений о нарушениях. Составили 10 протоколов и возбудили 11 дел.