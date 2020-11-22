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Явка во втором туре выборов в 11 городах составила почти 30%, - ЦИК

Автор: Дмитрий Левицкий

Территориальные избирательные комиссии начали устанавливать результаты голосования в 11 городах Украины, где сегодня состоялся второй тур выборов мэра. Явка избирателей на момент окончания голосования составила 29,53%.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Самая большая явка избирателей зафиксирована в Бердянске (39,23%), Львове (38,94%) и Дрогобыче (30,21%). В остальных городах, по данным ЦИК, явка на 20:00 составила:

  • Днепр - 23,93%
  • Черкассы - 26,02%
  • Николаев - 28,40%
  • Ровно - 30,35%
  • Полтава - 25,52%
  • Ужгород - 27,94%
  • Никополь - 24,20%
  • Славянск - 23,40%

Отмечается, что 25 октября, общая явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.

Напомним, данные гражданской сети ОПОРА свидетельствовали о том, что явка избирателей во втором туре выборов мэров 11 городов составила 29,3%. Погрешность составляет 1,4%.

Также РБК-Украина писало, что во втором туре местных выборов полиция зарегистрировала более 400 сообщений о нарушениях. Составили 10 протоколов и возбудили 11 дел.

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