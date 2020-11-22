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ОПОРА назвала явку во втором туре выборов по состоянию на 20:00

Новина українською → Украина, Воскресенье 22 ноября 2020 21:34
ОПОРА назвала явку во втором туре выборов по состоянию на 20:00 Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине завершилось голосование во втором туре выборов в 11 общинах Украины. По данным гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 20:00 интегрированная явка избирателей на местных выборах составила 29,3%.

Об этом сообщила глава ОПОРЫ Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

Как уточнила Айвазовская, погрешность составляет 1,4%.

"Явка 25 октября на это время была 36,88%, по данным ЦИК, и 35,9%, по данным ОПОРЫ (погрешность 1,14%). 15 ноября явка была 23,9%", - добавила она.

Отметим, сегодня городских голов избирали в Львове, Днепре, Ровно, Черкассах, Полтаве, Ужгороде, Никополе, Николаеве, Дрогобыче, Бердянске и Славянске.

Напомним, по состоянию на 16:00 явка, по данным ОПОРЫ, составляла 22,5%.

Также РБК-Украина писало, что екзит-пол прогнозирует победу Садового во втором туре выборов мэра Львова. Его конкурентом был бывший глава области Олег Синютка.

Кроме того, по данным экзит-пола "Социс" во втором туре выборов мэра Днепра побеждает Борис Филатов, который сейчас возглавляет город.

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