Друга хвиля коронавірусу може знизити явку на місцевих виборах в Україні

Планують взяти участь у місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, 58% українців. Ще 21% вагаються з відповіддю (50/50), а 8% - можливо візьмуть участь, 13% заявили, що їх участь малоймовірна.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 46%, ще 23% не можуть (50/50), 9% - можливо прийдуть на дільниці, 21% - малоймовірно.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 жовтня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (81%) вважають, що вибираючи, за кого голосувати на місцевих виборах 25 жовтня, вони приймають рішення самостійно. Поряд з цим, 15% - частіше радяться з близькими родичами.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-7 жовтня, рейтинг партій перед місцевими виборами очолювали чотири парламентські партії.