Другий тур виборів у Львові: що важливо знати

На 22 листопада призначено повторне голосування за кандидатів в мери Львова. У другому турі виборів беруть участь діючий мер Андрій Садовий та екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка. Головне про кандидатів і голосування, хто може перемогти на виборах у Львові - детально на РБК-Україна.

Другий тур місцевих виборів відбудеться 22 листопада

Жителі Львова не змогли визначити фаворита "мерської гонки" в першому турі виборів. Під час голосування 25 жовтня жодному з кандидатів не вдалося отримати абсолютну підтримку виборців - набрати більше 50% голосів. За законодавством, в такому випадку організовується другий тур за участю двох кандидатів з найбільшими результатами.

Після офіційного оголошення підсумків першого туру ТВК Львова призначила повторні вибори мера на 22 листопада і оголосила кандидатів:

Андрій Садовий - вийшов у другий тур з результатом 40,09%;

Олег Синютка - набрав 31,1% голосів.

Кандидати в мери Львова у другому турі

У 2006 році Андрій Садовий вперше переміг на виборах глави Львівської міськради і з тих пір переобирався в мери три рази поспіль.

Андрій Садовий обіймає посаду мера 14 років (фото: РБК-Україна)

На місцевих виборах 2020 Садовий балотується від Об'єднання "Самопоміч", як і в 2015 році. Раніше був самовисуванцем, потім кандидатом від "Республіканської Християнської партії".

У Львівській міськраді працював з 1998 року, коли став депутатом. Займався бізнесом в медіасфері, очолював холдинг ТРК "Люкс" (телеканал і сайт "24 Канал" радіо "Люкс ФМ", сайти "Zaxid.net", "Футбол 24"). Перед місцевими виборами 2006 власником контрольного пакета акцій стала дружина Садового.

З 2006 по 2010-й Садовий був членом партії "Наша Україна", а в 2012 заснував власну політсилу "Самопоміч". У 2014-му партія брала участь в парламентських виборах і пройшла до ВР VIII скликання з третім результатом.

Андрій Садовий був кандидатом на президентських виборах 2019 року, проте відмовився від участі в користь Анатолія Гриценка.

Олег Синютка є головним опонентом Андрія Садового в боротьбі за посаду градоначальника. Він висувається від партії "Європейська солідарність", яка отримала більшість за результатами виборів 2020 у міськраду Львова.

У минулому Синютка працював заступником міського голови Івано-Франківська, а після переїзду до Львова з 2007 по 2014 був першим заступником Андрія Садового на посаді мера.

У 2014 році Олег Синютка став головою Львівської обласної державної адміністрації, обіймав цю посаду протягом наступних 5 років. У 2019 пройшов у Верховну Раду IX скликання від "Європейської солідарності", член президії і політради партії.

Олег Синютка - народний депутат ВР IX скликання (фото: facebook.com/Oleg.Synyutka.official)

Рейтинги перед другим туром

Згідно з даними останнього передвиборчого опитування Центру SOCIS за 29 жовтня - 10 листопада, на результат другого туру виборів може суттєво вплинути явка виборців.

При моделюванні другого туру серед усіх опитаних 2000 респондентів лідирує чинний мер:

Андрій Садовий - 40,5%

Олег Синютка - 35,2%

Не визначились/ відмовилися від відповіді - 14,2%

Не будуть голосувати - 5,8%

З жодного з кандидатів - 4,5%

Серед тих респондентів, хто точно піде на вибори і визначився, на більшу підтримку може розраховувати Олег Синютка:

Олег Синютка - 50,9%

Андрій Садовий - 49,1%

Імітація результатів другого туру серед тих, хто точно голосуватиме і тих, хто скоріше за все прийде на виборчу дільницю і визначився з вибором, показує лідерство Андрія Садового з мінімальним відривом:

Андрій Садовий - 50,2%

Олег Синютка - 49,8%

Перший тур голосування

Для участі у виборах мера Львова зареєструвалося 17 кандидатів. Серед них два головних опоненти минулої виборчої кампанії - крім Андрія Садового на посаду міського голови повторно балотувався Руслан Кошулинський. У 2015 році Кошулинський програв Садовому у другому турі.

Також у Львові балотувалися два депутата ВР поточного скликання: Олег Синютка ( "Європейська солідарність") і Ярослав Рущишин ( "Голос"). Партія "Слуга народу" висунула в мери Тараса Кльофу - депутата міськради, лікаря, заступника начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Офіційні підсумки першого туру виборів мера:

Андрій Садовий ("Об'єднання" Самопоміч") - 40,09% Олег Синютка ("Європейська солідарність") - 31,1% Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") - 9,75% Ярослав Рущишин ("Голос") - 4,68% Ігор Зінкевич ("Варта") - 3,39% Ігор Васюник (самовисування) - 2,96% Юлія Гвоздович ("Українська Галицька Партія") - 2,28% Тарас Кльофа ("Слуга народу") - 1,63% Оксана Юринець ("УДАР) - 1%

Решта кандидатів набрали менше 1% голосів. Явка виборців у Львові в день голосування склала 38,6%.

Варто відзначити, що крім Львова другий тур виборів мера 22 листопада пройде в декількох великих містах України. Виборці голосуватимуть повторно ще в 11 населених пунктах, в т.ч. Полтаві, Черкасах, Рівному та ін.

Також цієї неділі відбудеться голосування за кандидатів на пост міського голови Дніпра. Що важливо знати про другий тур виборів в Дніпрі, в матеріалі РБК-Україна.