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Вибори в Києві проходять спокійно, надійшло понад 300 заяв про порушення, - поліція

Автор: Артур Родивилов

У Києві станом на 17:00 поліція зафіксувала 324 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства. Виборчий процес в столиці загалом проходить спокійно і без грубих порушень.

Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко в Facebook.

За словами Крищенка, правоохоронці відкрили чотири кримінальні провадження і склали два адміністративні протоколи.

"Переважна більшість зафіксованих повідомлень стосується проведення незаконної агітації - 117 фактів, 6 фактів фотографування бюлетенів тощо. Разом з тим поліція вже зафіксувала два факти підкупу виборців у Святошинському і Деснянському районах столиці та відкрила кримінальні провадження", - розповів начальник поліції.

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виборів у Києві в кращому випадку будуть відомі 28 жовтня через нові форми бюлетенів.

Також повідомлялося, що ОПОРА позитивно оцінила початок голосування на місцевих виборах, критичних порушень не було зафіксовано.

Комітет виборців України під час проведення моніторингу голосування на місцевих виборах зафіксував п'ять основних порушень, а головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.

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