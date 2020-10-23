Вибори мера Харкова: чи не завадить Кернесу хвороба в разі перемоги

У разі перемоги діючого мера Харкова Геннадія Кернеса на місцевих виборах-2020 він має подати заяву про реєстрацію міським головою. Експерт пояснив, чи не завадить Кернесу хвороба в разі перемоги.

Про це повідомив аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса".

За словами Клюжева, ніде не зазначено, що ту заяву він повинен подавати особисто.

"Якщо Кернес виграє вибори, то він повинен протягом 20 днів з офіційного оприлюднення їх результатів подати заяву про реєстрацію його міським головою. Якщо він не може її подати, він може повідомити, що на те є поважні причини, і ТВК може прийняти рішення про продовження цього строку", - говорить він.

Щодо прийняття присяги, то її не можна провести дистанційно. Втім, законодавство нічого не говорить про те, що мер може втратити свою посаду, якщо не прийме присягу на першому засіданні місцевої ради.

"Я вважаю, що ця історія може затягнутися надовго. Але обов'язку оголошувати нові вибори немає", - вважає Клюжев.

За відсутності мера його функції повинен виконувати секретар міськради, як і відбувається зараз в Харкові. Його призначає теж мер. Втім, у разі його відсутності, це роблять депутати.

Нагадаємо, інформацію про захворювання Кернеса коронавірусом підтвердили 15 вересня. Через два дні мер Харкова був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні.

Незважаючи на проходження лікування від коронавіруса Кернеса висунули в мери Харкова. Він був офіційно зареєстрований як кандидат територіальною виборчою комісією Харкова.