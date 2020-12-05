RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вибори мера Кривого Рогу: поліція порушила 8 справ

Автор: Дмитро Левицький

Поліція зареєструвала 282 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства на виборах мера Кривого Рогу. Сьогодні у місті оголошено день тиші перед другим туром голосування.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

З початку виборчого процесу в місті правоохоронці склали 21 адміністративний протокол за вчинення порушень.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 проваджень, які пов’язані з порушенням виборчого процесу.

Нагадаємо, 6 грудня у Кривому Розі пройде другий тур виборів міського голови. За мерське крісло будуть змагатися Костянтин Павлов і Дмитро Шевчик. Спочатку другий тур у Кривому Розі було заплановано на 22 листопада, але його перенесли через те, що один з кандидатів знявся з виборів.

Як писало РБК-Україна, чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул знявся з виборів на користь кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова. Своє рішення міський голова пояснив станом здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кривий Рігвыборы мэра