Вибори мера Кривого Рогу: поліція порушила 8 справ

Поліція зареєструвала 282 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства на виборах мера Кривого Рогу. Сьогодні у місті оголошено день тиші перед другим туром голосування.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

З початку виборчого процесу в місті правоохоронці склали 21 адміністративний протокол за вчинення порушень.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 проваджень, які пов’язані з порушенням виборчого процесу.

Нагадаємо, 6 грудня у Кривому Розі пройде другий тур виборів міського голови. За мерське крісло будуть змагатися Костянтин Павлов і Дмитро Шевчик. Спочатку другий тур у Кривому Розі було заплановано на 22 листопада, але його перенесли через те, що один з кандидатів знявся з виборів.

Як писало РБК-Україна, чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул знявся з виборів на користь кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова. Своє рішення міський голова пояснив станом здоров'я.