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"За майбутнє" у трійці лідерів за кількістю кандидатів на виборах

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 17:52
"За майбутнє" у трійці лідерів за кількістю кандидатів на виборах Фото: виборець ознайомлюється зі списком кандидатів на виборах (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Політична партія "За майбутнє" увійшла до трійки лідерів за кількістю кандидатів до місцевих рад усіх рівнів.

Про це повідомляє прес-служба партії.

За зведеними даними Центральної виборчої комісії, найбільше кандидатів зареєстровано від партії "Слуга народу" - 29 387.

На другому місці за кількістю кандидатів знаходиться ВО "Батьківщина" - 28 550. Третьою стала політична партія "За майбутнє", яку представляє 26 717 кандидатів.

Замикають п'ятірку лідерів "Європейська солідарність", яка має 22 674 кандидати, і ОПЗЖ з 19 287 кандидатами.

Прес-служба "За майбутнє" також зазначає, що політсила відзначилася ще й вищим представництвом жінок, ніж більшість інших партій.

Так, 45,5% кандидатів від політсили є жінками, тоді як відповідний середній показник серед усіх партій становить 44,7%.

Нагадаємо, депутати Верховної ради об'єднання "За майбутнє" оголосили про створення нової однойменної партії 20 травня 2020 року.

Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.

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