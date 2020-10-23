"За майбутнє" у трійці лідерів за кількістю кандидатів на виборах
Політична партія "За майбутнє" увійшла до трійки лідерів за кількістю кандидатів до місцевих рад усіх рівнів.
Про це повідомляє прес-служба партії.
За зведеними даними Центральної виборчої комісії, найбільше кандидатів зареєстровано від партії "Слуга народу" - 29 387.
На другому місці за кількістю кандидатів знаходиться ВО "Батьківщина" - 28 550. Третьою стала політична партія "За майбутнє", яку представляє 26 717 кандидатів.
Замикають п'ятірку лідерів "Європейська солідарність", яка має 22 674 кандидати, і ОПЗЖ з 19 287 кандидатами.
Прес-служба "За майбутнє" також зазначає, що політсила відзначилася ще й вищим представництвом жінок, ніж більшість інших партій.
Так, 45,5% кандидатів від політсили є жінками, тоді як відповідний середній показник серед усіх партій становить 44,7%.
Нагадаємо, депутати Верховної ради об'єднання "За майбутнє" оголосили про створення нової однойменної партії 20 травня 2020 року.
Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.
Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.