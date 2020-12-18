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В Запоріжжі голову обласної ради визнали нелегітимним і обрали нового

Новость на русском → Запоріжжя, П'ятниця 18 грудня 2020 01:22
В Запоріжжі голову обласної ради визнали нелегітимним і обрали нового Фото: Віталій Толочек (укрінформ)
Автор: Артур Родивилов

У Запорізькій облраді завершилися вибори глави депутатського корпусу. Ним став Віталій Толочек, який раніше вийшов з фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє "Укрінформ".

Наголошується, що за Толочека проголосували 44 депутати з чотирьох фракцій: ОПЗЖ, "За майбутнє", "Європейська солідарність" і "Зе фракція". Він був запропонований "Зе фракцією" і став єдиним кандидатом.

Таємне голосування проходило в сесійній залі, де депутати влаштували кабінку і зробили урну для бюлетенів.

За ініціативою третини депутатського корпусу була скликана позачергова сесія, під час якої чотири представники "Слуги народу" заявили про вихід з фракції і створення нової - "Зе фракції".

44 депутати визнали нелегітимними результати таємного голосування 15 грудня і прийняли рішення обрати голову обласної ради. Між тим обраний минулого разу Віталій Боговін і депутати від "Опозиційного блоку", "Батьківщини", "Слуги народу" та "Єднання" заявили про спробу захоплення влади.

Нагадаємо, що 15 грудня у Запоріжжі депутати довгий час не могли обрати голову облради, оскільки частину з них не пропускали в сесійний зал невідомі, які представилися ветеранами війни на Донбасі.

Однак кандидат від "Слуги народу" Боговін повідомив, що за нього проголосувала більшість. Кілька депутатів Запорізької облради вийшли з партії "Слуга народу".

Нагадаємо, депутати Волинської обласної ради висловили недовіру голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив нового главу Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА).

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