ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 12:30
Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

МВС готує зміни до Кримінального кодексу у зв'язку з виборами

Українські правоохоронці готові забезпечити чесні і прозорі місцеві вибори. При цьому учасників виборчого процесу просять триматися в рамках закону.

Про це на брифінгу у Вишгороді заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, МВС пропонує змінити деякі положення Кримінального кодексу, щоб попередити випадки перереєстрації людей напередодні виборів - схема, яка прийшла на зміну відкріпними талонами.

"У всіх інших випадках ми бачимо, що після консультацій з ЦВК і з громадянською мережею ОПОРА, ми бачимо, що можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори. Закликаємо всіх учасників виборчого процесу триматися в рамках закону", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у матеріалі РБК-Україна "Регіональні гонки: чому місцеві вибори стануть випробуванням для влади" експерти оцінили ймовірність скасування виборів через карантин.

Зокрема, на їхню думку, все залежить від епідемічної ситуації восени, коли кампанія перейде в активну фазу.

Крім того, вони вважають, що у "Слуги народу" немає сильних кандидатів, які могли б скласти конкуренцію глав великих міст на місцевих виборах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниАрсен АваковМісцеві вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся