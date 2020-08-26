У Чернігівській області стартував процес довиборів до Ради, - ЦВК

Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)

У середу, 26 серпня, розпочинається виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область). Вибори відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

Вказано, що за попередніми підрахунками (станом на 26 серпня) у виборах зможуть взяти участь понад 127 тисяч виборців. Голосування відбуватиметься на 199 виборчих дільницях, з яких 192 - звичайні та 7 - спеціальні.

"20 серпня комісія затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення зазначених виборів", - інформує ЦВК.

Згідно з планом, з 27 серпня до 14 вересня включно відбуватиметься висування кандидатів у нардепи політичними партіями; з 27 серпня до 24 вересня включно - висування кандидатів у депутати Ради шляхом самовисування.

Вказано, що з 27 серпня до 24 вересня включно кандидати можуть подавати документи до Центрвиборчкому для реєстрації кандидатів у нардепи.

До 4 вересня включно відбуватиметься утворення окружної виборчої комісії.

Останній день реєстрації кандидатів у депутати - 29 вересня включно.

"До 14 жовтня включно - прийняття ЦВК рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати в разі його звернення із письмовою заявою про відмову балотуватися або звернення партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в депутати (відповідні звернення можуть подаватися до 12 жовтня включно)", - інформують у комісії.

Крім того, до 17 жовтня включно заплановане подання до ЦВК пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій; а до 19 жовтня включно - прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації таких спостерігачів.

"О 24 годині 23 жовтня - закінчення передвиборної агітації; до 9 листопада включно - встановлення результатів виборів", - зазначили у Центрвиборчкомі.

Нагадаємо, 16 березня переможцем на проміжних виборах народного депутата в 179 окрузі (Харківська область) стала Юлія Світлична.

Як писало РБК-Україна, 25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори.