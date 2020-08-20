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Кравчук просить Раду розібратися з постановою про місцеві вибори

Київ, Четвер 20 серпня 2020 02:56
Кравчук просить Раду розібратися з постановою про місцеві вибори
Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Також він просить нардепів оцінити відповідність постанови Мінським угодам

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук направив до Верховної ради звернення з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови про місцеві вибори закону про місцеве самоврядування. Голосування заплановане на 25 жовтня.

Про це Кравчук поінформував сторони переговорів на засіданні 19 серпня, передає прес-служба президента України.

Також він просить парламентарів оцінити відповідність постанови Мінським угодам.

Нагадаємо, раніше представник Донецька на переговорах у ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що РФ різко висловила своє незадоволення постановою Верховної Ради про призначення місцевих виборів.

Раніше глава парламенту заявив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть відбутися тільки при певних умовах.

Зазначимо, Рада восени може змінити закон про "особливий статус" Донбасу.

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