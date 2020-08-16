ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ляшко про можливе перенесення виборів: якщо 50% території буде в "червоній зоні"

Київ, Неділя 16 серпня 2020 22:12
Ляшко про можливе перенесення виборів: якщо 50% території буде в "червоній зоні"
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

При такій ситуації влада може задуматися про перенесення виборів

Погіршення ситуації з коронавірусом в Україні може вплинути на проведення місцевих виборів. Зокрема, влада може прийняти рішення про перенесення їх з жовтня 2020 року на більш пізні терміни.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що сьогодні Україна поділена на так звані території епідеміологічної небезпеки.

"І якщо ми будемо відзначати перевищення ... 50% території буде в "червоній зоні", то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів", - зазначив Ляшко.

За його словами, Україна орієнтується на Польщу, яка нещодавно переносила президентські вибори через пандемію.

"Їх чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу", - сказав Ляшко.

Головний санлікар додав, що на сьогодні складно спрогнозувати, чи будуть відкладені вибори через коронавірус. Ситуація може прояснитися вже на початку жовтня.

Нагадаємо, впродовж тижня в "червоній зоні" карантину будуть залишатися три міста і п'ять районів України.

У "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні обмеження аж до заборони масових заходів та роботи громадського транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України карантинВиктор ЛяшкоМісцеві вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся