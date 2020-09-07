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Місцеві вибори: за кого планують голосувати українці

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 14:57
Місцеві вибори: за кого планують голосувати українці
Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президентська партія може отримати 30% у місцевих радах

Три чверті українці (77%) планують взяти участь у місцевих виборах призначених на 25 жовтеня 2020 року. Водночас 20% голосувати не будуть.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, у липні за партію "Слуга народу" мали намір віддати голоси 15% респондентів, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 9%, за партію "Європейська солідарність" - 8%, за партію "Батьківщина" - 4%. Решта партій набирають 2% і менше. Не визначилися з вибором 41% респондентів.

Місцеві вибори: за кого планують голосувати українці

Розрахунковий показник серед тих, хто визначився і має намір голосувати, дає наступні результати: "Слуга народу" - 30%, "Опозиційна платформа - За життя" - 17%, "Європейська солідарність" - 16%, "Батьківщина" - 9%.

Місцеві вибори: за кого планують голосувати українці

Дані опитування також свідчать, що 51% очікують фальсифікацій на виборах, а 44% вважають, що вони будуть чесними та прозорими.

Місцеві вибори: за кого планують голосувати українці

Опитування було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року. Дані були зібрані за допомогою комп’ютерного методу телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитування проводилося за випадковою вибіркою, яка включала 2472 громадян України віком від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіоном, віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 2% при 95-відсотковому рівні довіри, а коефіцієнт досяжності становив 12%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку серпня за партію "Слуга народу" проголосували б 25,9% громадян (серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором).

Як свідчать дані опитування КМІС, проведеного на початку серпня 2020 року, проведення дострокових виборів Верховної ради у наступному році підтримують 50% українців, водночас 39% опитаних вважають, що такі вибори не потрібні.

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