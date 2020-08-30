Місцеві вибори в "червоній" зоні скасовувати не будуть, - Ляшко

Фото: вибори (РБК-Україна)

Проведення виборів скасують тільки в разі надзвичайного стану

У "червоній" зоні не скасують проведення місцевих виборів через поширення коронавіруса в Україні. Вибори може зірвати тільки надзвичайний стан.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, поділ країни на зони карантину не вплине на проведення місцевих виборів.

"Якщо не буде введено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені в тому числі в "червоній "зоні", - зазначив Ляшко.

Він додав, що під час підготовки до виборів як приклад брали Польщу, і зараз напрацьовані всі необхідні рекомендації для безпеки людей.

Нагадаємо, виборчий процес на місцевих виборах в Україні стартує вже з 5 вересня 2020 року.

Як відомо, місцеві вибори повинні пройти 25 жовтня.

Раніше в президентській партії "Слуга народу" називали умову, при якій місцеві вибори в Україні можуть перенести.

РБК-Україна писало, що в РНБО прогнозують, що до 25 жовтня кількість хворих може скласти 360 тисяч чоловік.