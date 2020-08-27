Місцеві вибори можуть стати найбільш складними за останній час, - Данілов

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можуть стати найбільш складними за останній час. Це пов'язано з тим, що голосування буде проводитися в умовах зростаючої епідемічної загрози.

Про це на нараді в ситуаційному центрі при Раді національної безпеки і оборони України заявив секретар ради Олексій Данілов, передає сайт РНБО.

Повідомляється, що в нараді взяли участь голова СБУ Іван Баканов, голова ЦВК Олег Діденко, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко та представники інших відомств.

Данілов підкреслив, що місцеві вибори будуть одними з найскладніших за останній час, оскільки пройдуть в умовах зростаючої епідемічної загрози.

"Сьогоднішні цифри, які ми отримуємо згідно аналізу програмно-апаратного комплексу "СОТА", дають нам розуміння того, що ми не можемо допустити, щоб епідемічна ситуація вийшла з-під контролю під час місцевих виборів", - зазначив він.

Данілов додав, що для недопущення маніпуляцій на виборчих дільницях вже з 5 вересня МВС України буде моніторити порушення на виборах.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що погіршення ситуації з коронавірусом може вплинути на проведення місцевих виборів.

У правлячій фракції "Слуга народу" відзначають, що намічені на 25 жовтня вибори можуть не відбутися тільки в разі, якщо в країні буде введено режим надзвичайного стану.

