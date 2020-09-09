Місцеві вибори пройдуть за новими правилами: як голосувати

Майбутні місцеві вибори в Україні пройдуть за новими правилами. Верховна рада внесла зміни у виборче законодавство. Детальніше про те, що саме змінилося і як правильно заповнювати бюлетень у день виборів - у матеріалі РБК-Україна.
Основні зміни:
Рада внесла зміни до Виборчого кодексу України 16 липня 2020 року. Нововведення набули чинності 23 липня.
Зміни в частині виборів мерів стосуються другого туру голосування. Він буде проводиться у містах з населенням понад 75 тисяч осіб, якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів виборців. За старими правилами ця умова застосовувалося для міст з населенням понад 90 тисяч осіб.
В містах, де проживає менше 10 тисяч осіб, голосування буде проходити за мажоритарною системою. Тобто, кандидати можуть бути самовисуванцями, а не балотуватися від політичних партій.
Кількість округів буде скорочено за рахунок їх укрупнення. А депутатів від одного округу стане більше - не один, а від двох до чотирьох. Виборець може віддати свій голос як за одного, так і за декількох.
За старими правилами така мажоритарна система застосовувалася у всіх містах, де мешкало менше 90 тисяч осіб.
У містах, де живе більше 10 тисяч осіб, вибори пройдуть за пропорційною системою. Виборці голосуватимуть за політичні партії, списки яких будуть відкритими. Кандидати в депутати не зможуть бути самовисуванцями.
У бюлетені потрібно буде поставити дві відмітки - галочку за політичну партію і цифру за окремого кандидата, цієї партії. Ця нова система дозволить виборцеві підтримати не тільки політсилу в цілому, але і визначеного її представника.
Велика кількість голосів дозволить окремим кандидатам просунутися вище в партійному списку і збільшити шанси потрапити до місцевої ради. Саме для цього і була введена система відкритих списків.
Ще одне нововведення місцевих виборів 2020 - гендерні квоти для політичних партій. Тепер у списку політсили повинно бути не менше 40% представників однієї статі. Тобто, серед 5 кандидатів повинно бути не менше двох осіб однієї статі. В іншому випадку Центральна виборча комісія таку партію не допустить до участі в голосуванні.
Детальніше про те, як розібратися в нових правилах голосування в інтерв'ю РБК-Україна розповіла Ольга Айвазовська.
Нагадаємо, що виборча кампанія місцевих виборів стартувала в Україні 5 вересня.