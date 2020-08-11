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Притула балотується в мери Києва від партії "Голос"

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 16:05
Притула балотується в мери Києва від партії "Голос"
Фото: Сергій притула (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сергій Притула йде в мери Києва

Український телеведучий Сергій Притула заявив про участь у виборах мера Києва. Він балотуватиметься від партії "Голос".

Про це Притула заявив під час з'їзду партії.

"Я балотуюся кандидатом на міського голову міста Києва", - заявив телеведучий.

Він також заявив, що Київ його будинок, тому йому не байдужі його проблеми.

"Як будь-яка нормальна людина я хочу бачити кращий Київ, чистий, безпечний, інклюзивний, незагазованій, з розумним будівельним плануванням, а не захаращені. Я не хочу бачити, як в Києві люди старіють в пробках", - зазначив Притула.

За його словами, він розуміє скепсис щодо себе, але запевняє, що "йде не один", а з командою фахівців.

Відзначимо, що за останніми опитуваннями Соціологічної групи "Рейтинг", кандидатуру Сергія Притули на виборах мера столиці підтримали б 11,6% опитаних.

Нагадаємо, Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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