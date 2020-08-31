У Раді не мають наміру змінювати постанову про проведення місцевих виборів

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Верховній раді поки не мають наміру вносити зміни до постанови про проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Згідно з цим документом, вибори не можуть пройти на окупованих територіях Донбасу.

Про це на брифінгу після з'їзду СН заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

"Я поки не бачив ініціатив щодо внесення змін (до постанови про вибори, - ред.) від суб'єктів законодавчої ініціативи", - сказав глава партії "Слуга народу", підкресливши що на цей час фактор безпеки не дозволяє провести вибори в ОРДЛО.

Корнієнко додав, що з питань Донбасу триває діалог з главою української делегації у ТКГ Леонідом Кравчуком, віце-прем'єр-міністром Олексієм Резніковим й іншими учасниками делегації.

За його словами, скоро повинна формалізуватися міжкомітетська група в Раді в складі комітету з питань державної влади, комітету з питань правової політики, комітету закордонних справ і комітету національної безпеки. Вона буде напрацьовувати проекти рішень, що стосуються Донбасу, зокрема, про вибори в ОРДЛО і амністію.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" оцінили шанси змінити постанову щодо місцевих виборів в ОРДЛО як мінімальні.

Як писало РБК-Україна, 20 серпня глава української делегації у ТКГ направив листа до парламенту з проханням розібратися з постановою про місцеві вибори.

Однак у ВР зараз не бачать можливостей для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей 25 жовтня цього року.