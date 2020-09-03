Шмигаль та посли G7 обговорили місцеві вибори в Україні

Фото: Денис Шмигаль та посли G7 (twitter.com/G7AmbReformUA)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами країн "Великої сімки" (G7). В ході зустрічі сторони торкнулися питання проведення місцевих виборів в Україні у жовтні цього року.

Про це йдеться у спільній заяві дипломатів на сторінці у Twitter.

Український прем'єр та посли G7 також обговорювали пріоритети державної політики та заходи у боротьбі з поширенням коронавірусу.

"Підкреслили важливу роль оборонної промисловості, корпоративного управління, реформи судової системи, незалежних антикорупційних установ", - додали в G7.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Виборчий процес почнеться вже 5 вересня. Разом з місцевими виборами також відбудуться довибори до Верховної ради по 208 округу в Чернігівській області.

Додамо, в Офісі омбудсмена розповідали, як вимушеним переселенцям проголосувати на місцевих виборах цього року.

Також РБК-Україна писало, яких кандидатів в мери великих міст обрала політична партія "Слуга народу".